التحالف الوطنى للعمل الأهلى: توفير دعم نقدى لـ420 ألف أسرة غدا

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المساعدات التي تقدم للأسر، تختلف من أسرة لأسرة وفقا لاحتياجاتها، موضحا أنه سيكون هناك مساعدات غذائية عديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت نهى طلعت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن التحالف يبدأ غدا الخميس في توفير الدعم النقدي المستهدف تقديمه لـ420 ألف أسرة، ودعم آخر سلعي غذائي تستفيد منه 180 ألف أسرة مصرية على مراحل عديدة، متابعة: "يتم توزيع الدعم وفقا للتوزيع الجغرافى، ومن المقرر وصول الدعم إلى 600 ألف أسرة بالمحافظات".

وأكملت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "سيتم إتاحة الأموال للأسر في بداية كل شهر وتحديدا يوم 1، وهناك جمعيات سوف تمنح الدعم يوم 5 وأخرى يوم 10 من ذات الشهر، وسوف يجرى تقديم الدعم النقدي للأسر بشكل شهري لمدة 6 أشهر".

وأشارت إلى أهمية الدعم الغذائي المقدم للأسر المصرية، قائلة: "الدعم السلعي والغذائي سوف يفرق بشكل كبير مع المواطنين".