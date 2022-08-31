البورصة المصرية تختتم تعاملات شهر أغسطس بتراجع جماعى للمؤشرات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 685.230 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 9998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1903 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة.