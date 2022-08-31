وأضافت مصادر مقدسية أن الحارس المُعتقل يُدعى عرفات نجيب، وأوضحت المصادر أنه تم إجبار الشاب الآخر على مُغادرة المسجد، خلال اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، كما هو معتاد من جهة باب "المغاربة"، وتنفيذهم جولات استفزازية.

وكان اقتحام المستوطنين لباحات المسجد من جهة باب "الأسباط" فى وقت سابق من هذا الأسبوع قد تسبب فى رد فعل فلسطيني غاضب. وكانت هذه أول مرة يسمح فيها للمستوطنين بالاقتحام من جهة باب "الأسباط" منذ عام 1967.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات شببه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الوضع حاليا في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.