اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:22 م
أكرم القصاص
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اقتصادية المنصورة تستكمل اليوم محاكمة الطالب المتهم بسب لاعب مانشستر يونايتد

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:58 م
اقتصادية المنصورة تستكمل اليوم محاكمة الطالب المتهم بسب لاعب مانشستر يونايتد راشفورد
الدقهلية فريق المحافظات

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تعقد محكمة المنصورة الاقتصادية، جلسة النطق بالحكم على الطالب المتهم بسب لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء.

 

وكانت محكمة أبو حماد بمحافظة الشرقية، قررت إحالة قضية طالب الطب المتهم بالسب والتشهير بـ"ماركوس راشفورد" لاعب نادى مانشيستر يونايتد الإنجليزى إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بعد تنحيها لعدم الاختصاص.

 

وتقدم وكيل راشفورد، بشكوى للنيابة العامة بأبو حماد ضد محمد عصام طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، فى سهر أبريل عام 2021، ادعى فيها بتعرض موكله لعبارات تتضمن إساءة وتشهير، وتم حفظ القضية فى يناير 2022، لعدم كفاية الأدلة.

 

كما تم رفع جنحة مباشرة من دفاع اللاعب، طالبوا خلالها بحبس الطالب، ودفع تعويض مالى قيمته 15 ألف جنيه مؤقتًا، وتم إحالتها لمحكمة المنصورة الاقتصادية، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم اليوم.


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