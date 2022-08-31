اعرف درجة القبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

ترأس اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بحضور كل من الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفيه والعميد خالد المهدى المشرف العام على المدارس الثانوية الفنية للشركة القابضة والدكتور احمد سويد مدير عام التعليم الفنى، مجدى قوره مدير عام التعليم الصناعى واعضاء مجلس ادارة المدرسة بالشركة.

واستعرض نجيب، خلال الاجتماع تحديد الحد الأدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، حيث تقرر تحديد الحد الأدنى لقبول الطلبة إلى..

273.5 درجة للطلبة من أبناء محافظة المنوفية

270درجة للطلبة من أبناء محافظة الغربية

296.5درجة للطلبه من أبناء محافظة الشرقية

كما استعرض خلال الاجتماع توفير الزى المدرسى لطلاب المدرسه بمختلف مراحلها التعليمية.