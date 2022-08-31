اعترافات ديلر المخدرات بالشروق: نستخدم سيارة لتوصيل الكيف "ديليفرى"

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

"حاولنا ترويح المخدرات في الشروق فسقطنا في كمين"، بهذه الكلمات اعترف "ديلر" المخدرات بالقاهرة الجديدة، مؤكدين استخدامهم سيارة لتوصيل المخدرات ديليفيري.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال استقلاله سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

بمواجهته، اعترف أمام اللواء علاء بشندى بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.