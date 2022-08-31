ونقلت وكالة آنتارا الأندونيسية عن هاربوونو قوله "هذه اللقاحات منتهية الصلاحية، ولم تعد مخزنة في صندوق التبريد بل خارجه، لكنها منتشرة في العديد من مراكز التخزين، وجار فصلها عن اللقاحات الصاحة للاستخدام ."

ووفقًا للمسئول، فإن معظم اللقاحات منتهية الصلاحية تبرعت بها دول أخرى ولها تاريخ انتهاء صلاحية قصير.

وقدمت وزارة الصحة دليلاً إرشاديًا لمديري مرافق تخزين اللقاحات ليتم إخراج اللقاحات منتهية الصلاحية من صناديق التبريد وفصلها عن اللقاحات التي لا يزال من الممكن استخدامها.

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وكالة الرقابة المالية والتنمية للتحقق لغرض التخلص منها، مؤكدا أنها لن يتم استخدامها .

وفي الوقت نفسه، أفاد وزير الصحة بودي جونادي صادكين أن إندونيسيا لديها حوالي 10 ملايين جرعة لقاح كورونا متوفرة في مرافق تخزين الحكومات المركزية والإقليمية.. وأوضح أن "حوالي 60 % منها لقاحات مجانية تقدمها حكومات (دول) أجنبية".