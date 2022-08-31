اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم فى الشرقية وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:21 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم فى الشرقية وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار حادث تصادم ــ أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى اتجاه ديرب نجم، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز ديرب نجم.

وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى تجاه ديرب نجم بالقرب من نزلة بهنباى، مما أسفر عن اصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات متنوعة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.


الشرقية

مركز ديرب نجم

الطريق الاقليمى

مستشفى الاحرار العام



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