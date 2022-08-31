اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:01 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى. 

 

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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