إزالة 842 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ بدء الحملات

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن إجمالى ما تم تنفيذه من قرارات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ 842 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الاولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى تستمر خلال الفترة من 13 أغسطس وحتى 1 سبتمبر القادم، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

أوضح المحافظ، أنه تم إزالة 58 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الرى والطرق، بمركزى المنيا وملوى، على مساحة 4344 متر مربع، ليصل إجمالى ما تمت إزالته منذ بدء الحملة إلى، 842 حالة، منها، 821 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 57611 متر مربع، و21 حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 3 قيراط و22 سهما، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز فى تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضحاً عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدى عليها.

جانب من حملات الإزالة



جانب من حملات الإزالة