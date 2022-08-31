إزالة 70حالة تعد على أراضى زراعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الجاري، وتنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة، ضمن أعمال الموجه الـ 20، وأسفرت الحملة عن إزالة 59 حالة تعدي بمساحة 10 آلاف و220متر مباني و11 حاله تعدي بمساحه 4 فدان و12 قيراط أرض زراعية، بنطاق المحافظة كما تم قطع المرافق عن 6 حالات تعدي على مساحة 713 م بمركز أبو حماد و3 حالات تعدي بمساحة 529 متر بمركز كفر صقر.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.