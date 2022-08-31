إزالة فورية لـ312 متغيرا مكانيا ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى إنطلقت في 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر 2020 ، يأتى هذا في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

حيث أشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة وحتى أمس الثلاثاء بلغ 665 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وتم تنفيذ إزالة لـ 432 حالة تعدي أملاك دولة مبانى علي مساحة 36 ألف و 753م2 و إزالة 45 حالة تعدي أملاك دولة زراعة علي مساحة 4 أفدنة و 22 قيراط و 11 أسهم ، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ 188 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية أملاك خاصة علي مساحة بلغت 5 أفدنة و 7 قيراط و8 أسهم ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 312 حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكافة الأحواض بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة .