إخلاء سبيل متهم فى ضبط شبكة آداب داخل نادى صحى بالعجوزة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة بإخلاء سبيل أحد المتهمين فى واقعة اتهام 3 سيدات و4 رجال بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار جلسات المساج داخل النادى الصحى بالعجوزة.

وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين زبون للمكان وكان شاهدا فى الواقعة، وليس له صلة بالنادى فقررت النيابة بإخلاء سبيله.

كما أضافت التحقيقات أن سيدة لديها معلومات جنائية، تستقطب الزبائن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، وأن احد المتهمين بودى جارد للمكان.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود فى الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

كما أمرت النيابة بحبس باقى المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم

كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين يقوموا بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية داخل نادى صحى بالعجوزة.

ألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عناصر تخصصت فى الأعمال المنافية للآداب.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود نادى صحى، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادى الصحية بالعجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادى الصحى، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص، كما تم ضبط واحد من راغبى المتعة الحرام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.