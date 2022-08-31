اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل متهم فى ضبط شبكة آداب داخل نادى صحى بالعجوزة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:55 م
إخلاء سبيل متهم فى ضبط شبكة آداب داخل نادى صحى بالعجوزة جلسات مساج - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالجيزة بإخلاء سبيل أحد المتهمين فى واقعة اتهام 3 سيدات و4 رجال بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار جلسات المساج داخل النادى الصحى بالعجوزة.

وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين زبون للمكان وكان شاهدا فى الواقعة، وليس له صلة بالنادى فقررت النيابة بإخلاء سبيله.

كما أضافت التحقيقات أن سيدة لديها معلومات جنائية، تستقطب الزبائن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، وأن احد المتهمين بودى جارد للمكان.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود فى الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

كما أمرت النيابة بحبس باقى المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم

كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين يقوموا بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية داخل نادى صحى بالعجوزة.

ألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عناصر تخصصت فى الأعمال المنافية للآداب.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود نادى صحى، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادى الصحية بالعجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادى الصحى، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص، كما تم ضبط واحد من راغبى المتعة الحرام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


الاداب

العجوزة

امن الجيزة

نادى صحى

النيابة العامه



الموضوعات المتعلقة

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه لسقوطه من الطابق الحادى عشر ببولاق الدكرور

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:18 م

التصريح بدفن طالب جامعى لقى مصرعه بسبب سلك الدش بالهرم

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:13 م

حبس ربة منزل ونجلها وزوجها 4 أيام لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية بالحوامدية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 06:12 م

حبس 3 سيدات و4 رجال لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:26 م

ضبط جرينوف و85 بندقية آلية في حملات أمنية خلال أسبوع

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة