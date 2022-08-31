إحالة 55 موظفا للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بمركزى شبراخيت والدلنجات وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن إحالة 30 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 25 من العاملين بالمنشآت الخدمية والمصالح الحكومية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.