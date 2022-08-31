اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 55 موظفا للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:20 م
إحالة 55 موظفا للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بمركزى شبراخيت والدلنجات وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

 

وأسفرت الحملة عن إحالة 30 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني. 

 

كما تم إحالة 25 من العاملين بالمنشآت الخدمية والمصالح الحكومية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

 

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

 


البحيرة

محافظة البحيرة

الفساد فى المحليات

الدلنجات

شبراخيت

الحملات الرقابية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة