إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة المطرية عاطل إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الاثم.

البداية كانت بتمكن ضباط قسم شرطة المطرية من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية"، أثناء تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة"مخدر الهيروين".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.