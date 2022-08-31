أعراض تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم

كتبت ميرفت رشاد

الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد بشكل طبيعى ويحتاجها الجسم لبناء الخلايا، ويوجد بشكل طبيعى فى الدهون الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، لكنه غير موجود فى النباتات، والكوليسترول ليس سيئًا بطبيعته ، لكن من المهم أن تعرف عنه لأن الكثير منه يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، فى حين أن ارتفاع الكوليسترول نفسه ليس له أعراض عادة، فهو عامل خطر رئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وهما من الأسباب الرئيسية للوفاة، ولهذا السبب من المهم للغاية مراقبة الكوليسترول لديك بشكل منتظم، وفقا لما نشره موقع eatthis.

ارتفاع نسبة الكوليسترول شائع، حيث يعانى ما يقرب من 94 مليون بالغ من ارتفاع الكوليسترول الحدودى و28 مليون شخص فوق الحدود العليا للمستويات الطبيعية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، الأمر المقلق هو أن ارتفاع الكوليسترول فى الدم يعتبر قاتلًا صامتًا لأنه لا توجد له أعراض، الطريقة الوحيدة للكشف عن الإصابة به هى من خلال فحص الدم.

ويزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بحالات خطيرة مصحوبة بأعراض، أحد الأعراض التى يجب الانتباه إليها "الذبحة الصدرية"، وهى عدم الراحة فى الصدر أو الرقبة أو الفك أو المعدة والذى يحدث بشكل متوقع مع الإجهاد ويتحسن مع الراحة، ويمكن أن يكون هذا علامة على انسداد الشرايين داخل القلب.

يمكن أن يزيد ارتفاع الكوليسترول أيضًا من خطر الإصابة بسكتة دماغية، إذا كنت تعاني من تدلي في الوجه، وضعف في الذراع، وصعوبة في الكلام، وخدر مفاجئ، أو اختلال التوازن أو الارتباك، فاطلب الرعاية الطبية على الفور، فقد تكون هذه أعراض سكتة دماغية.

تؤثر معظم المشكلات الصحية المرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم على الدورة الدموية، إلا أن الزوائد أو الآفات الصفراء الناعمة على الجلد، والتي تسمى الورم الأصفر، قد تشير أيضًا إلى مستويات أعلى، ويمكن أن تختلف Xanthomas في الحجم وقد تكون صغيرة مثل رأس الدبوس أو كبيرة مثل العنب.

وعادة ما تكون ناجمة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وتظهر عادة حول الجفون أو أوتار اليدين والقدمين، على الرغم من أنها ليست خطرة بحد ذاتها ، إلا أنها غالبًا ما تكون علامة تحذير من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

يمكن أن يزيد ارتفاع الكوليسترول أيضًا من خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي (تضيق الشرايين في الساقين) عندما لا تتمكن عضلات الساقين من الحصول على تدفق الدم الذى تحتاجه، ويمكنك التعرض لتشنجات وإرهاق متوقع في الساقين مع النشاط البدني، وهو عرض يسميه الأطباء العرج المتقطع.

عند الرجال، قد يكون سبب العجز الجنسي هو الإفراط في الكوليسترول الضار، جنبا إلى جنب مع عوامل الخطر الأخرى لأمراض الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤثر الانسداد في الشرايين الصغيرة وضعف الدورة الدموية بشكل سلبي على الأداء الجنسي، وقد يكون من أعراض ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.