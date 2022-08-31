أسماء الوفيات والمصابين بحادث طريق السخنة بالسويس

السويس - فريق المحافظات

قرر الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين في حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل محملة بالاسفلت بطريق الجلالة -العين السخنه.



وتابع الدكتور أحمد نوح مدير مستشفي السويس العام تسكين الحالات المصابة جراء الحادث وتنوعت الإصابات مابين جروح وكسور وسحاجات و٣ من المصابين من الحالات الحرجة .

وتوفي في الحادث فيفي فريد شوقي وعمر محمود عاصم ومحمود عبدالحميد عبدالرحيم ، وأصيب والمصابين محمد متولي المتولي ويوسف عاصم علي حسن ومحمد عاصم علي حسن وهايدي متولي المتولي وغاده فايز محمد نوفل ومنار توفيق عبدالله وحلا محمود عبدالحميد ومروان محمد عبدالحميد وجودي حازم علاء ونادين حازم علاء ومحمد محمود عبدالحميد علي ويوسف عبد القادر يوسف واحمد مبروك ابراهيم و فريده مجد ونرمين جميل ستيمالك وصفاء جميل ستميالك وعزيز محمد رفعت وحازم علاء الدين امين عفيفي ويونان لطفي راغب وكاترين مجدي ماهر وعاصم علي حسن ومجدي ماهر عبده وعزت عبدالله غالي وشريف محمد رفعت ورشا ناجي عبدالرازق ودارين شريف محمد وشهد شريف محمد ومارتين عزت عبدالله ولوسينا عزت عبدالله وماريو عزت عبدالله.



كان اللواء عبدالرحمن هريدي مدير أمن السويس قد تلقي إشارة من شرطة النجده تفيد وقوع حادث مروري بطريق الجلالة - السخنة، علي الفور تم توجيه رجال المرور والاطفاء والاسعاف الي موقع الحادث لبيان أسبابه ونقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

وتبين من المعاينة المبدئية أن تصادم وقع بين اتوبيس وسيارة نقل محملة بالاسفلت بالطريق .



