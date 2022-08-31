أسعار الذهب اليوم ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1097 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاع بحوالي 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1097 جنيها بدون إضافة مصنعية، وقت صياغة هذه السطور، مع ارتفاع في الطلب على على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1097 جنيها

عيار 18 يسجل 940 جنيها

عيار 24 يسجل 1254 جنيها

الجنيه الذهب 8776 جنيها

يترقب سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تساهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وينتظر المتداولون على الذهب اليوم يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 إعلان الإنتاج الصناعي في اليابان ومؤشر مدير المشتريات الصناعي في الصين ومعدل البطالة الألماني ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ومخزون النفط الخام بأمريكا.

ويعتبر يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، يوم فاصل في مسار تداول الذهب هذا الأسبوع، حيث يترق السوق إعلان مؤشر مديري المشتريات الياباني ومؤشر مديري المشتريات الصيني، ومؤشر أسعار المنازل في بريطانيا ومبيعات التجزئة الألمانية ومؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي التركي ومعدل البطالة في منطقة اليورو وطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الصناعي في أمريكا.