وزارة التضامن الاجتماعى تكرم 9 أئمة حصلوا على الدورة التدريبية لمبادرة وعى

فى ضوء التعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى 9 أئمة حصلوا على الدورة التدريبية الأولى لمبادرة "وعى من أجل التنمية والحياة الكريمة" التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى من الأحد 14أغسطس إلى الخميس 18 أغسطس 2022م، وهم:
1. الشيخ/ محمد مرعي سيد
2. الشيخ/ إبراهيم شعبان رجب عبد الله
3. الشيخ/ طه علي طه محمد عبد الجليل
4. الشيخ/ محمد حسن عبد العظيم حسن
5. الشيخ/ محمد عبد المجيد عبد الرحمن
6. الشيخ/ أحمد يونس أحمد عبد الغني
7. الشيخ الدكتور/ إسلام ماهر عبد الجيد
8. الشيخ/ محمود رفاعي كامل زلط
9. الشيخ/ محمد مصطفى عبد الفضيل سالم
وقالت عليهم الحضور للمكتب الفنى بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم شهادات التقدير.
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