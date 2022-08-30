اليوم السابع
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وزارة التضامن الاجتماعى تكرم 9 أئمة حصلوا على الدورة التدريبية لمبادرة وعى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 08:24 م
وزارة التضامن الاجتماعى تكرم 9 أئمة حصلوا على الدورة التدريبية لمبادرة وعى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: على عبدالرحمن

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فى ضوء التعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى 9 أئمة حصلوا على الدورة التدريبية الأولى لمبادرة "وعى من أجل التنمية والحياة الكريمة" التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى من الأحد 14أغسطس إلى الخميس 18 أغسطس 2022م، وهم:

 

1.     الشيخ/ محمد مرعي سيد

2.     الشيخ/ إبراهيم شعبان رجب عبد الله

3.     الشيخ/ طه علي طه محمد عبد الجليل

4.     الشيخ/ محمد حسن عبد العظيم حسن

5.     الشيخ/ محمد عبد المجيد عبد الرحمن

6.     الشيخ/ أحمد يونس أحمد عبد الغني

7.     الشيخ الدكتور/ إسلام ماهر عبد الجيد

8.     الشيخ/ محمود رفاعي كامل زلط

9.     الشيخ/ محمد مصطفى عبد الفضيل سالم

 

وقالت عليهم الحضور للمكتب الفنى بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم شهادات التقدير.

 


التضامن الاجتماعى

مبادره وعى

الاوقاف



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