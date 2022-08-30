هولندا تعيد 343 قطعة أثرية لبنما فى أكبر استرجاع آثار بتاريخ أمريكا الوسطى

نهي الطويل

أعادت هولندا 343 قطعة أثرية مصنوعة من السيراميك تعود إلى ما قبل العصر الهسبانى إلى دولة بنما فيما تعد أكبر عملية استرجاع آثار فى تاريخ أمريكا الوسطى، وفقا لتصريحات وزيرة الخارجية البنمية اريكا موينس، حسبما أفاد موقع وايون الإخبارى اليوم الثلاثاء.

وجاءت الخطوة نتيجة مساعى حكومة بنما إلى استرجاع الآثار التى خرجت من البلاد فى القرن الـ18، حيث من المتتظر أن تستعيد قطع أخرى من ايطاليا فى وقت لاحق من العام الجارى. وبنما أيضا هى إحدى الدول الموقعة على اتفاقية 1970المعنية بمنع الاتجار غير المشروع بالآثار.

كانت القطع المصنوعة من السيراميك فى حيازة جامعة لايدن الهولندية، والآن سيتم عرضها فى متحف راينا تورس دى اروز بالعاصمة البنمية. وأما مفاوضات الاسترجاع فكانت قد قادتها سفيرة بنما بامستردام اليزابث وارد نيمان.