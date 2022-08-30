نصائح للوقاية من هبوط الدورة الدموية مع ارتفاع درجات الحرارة

كتبت فاطمة ياسر

يتعرض الكثير من الأشخاص، عند ارتفاع درجات حرارة الطقس، لهبوط فى الدورة الدموية، ويرجع السبب إلى أن ارتفاع الحرارة يتسبب فى قلة تدفق الدم الغنى بالأكسجين لتوصيله للشرايين والأوعية الدموية، ولذا يعرضك للهبوط.

وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التى تحميك من هبوط الدورة الدموية، وذلك وفقا لموقع webmed، ومنها:

- الفلفل له دور فى زيادة نشاط الدورة الدموية بشكل عام، خاصة خلال فصل الصيف، والسبب أنه يحتوى على مادة الكابسين التى تحفز الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك الذى من دوره تحسين تدفق الدم الغنى بالأكسجين.

- الثوم.. يحتوى على مركبات الكبريت التى تحسن من الدورة الدموية، وتعمل على زيادة وصول الدم لجميع الجسم، بالإضافة إلى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ولذا فتناوله يعد حيلة جيدة.

- الأسماك.. لأنها غنية بالأوميجا 3، وإنتاج أكسيد النتريك، وهذان العنصران لهما دور كبير فى الحد من تكوين الجلطات، وزيادة الدورة الدموية وتنشيطها.

- البنجر.. يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، لذا فتناولك له من الأمور المهمة جدا خلال فصل الصيف، لأنه يساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بهبوط الدورة الدموية.

- الكركم.. مفيد للوقاية من هبوط الدورة الدموية والسبب احتوائه على مركب الكركمين، لذا فتناوله يعد حيلة جيدة.