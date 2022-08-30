نائب أوكرانى: سلوفاكيا سلمت كييف 11 مقاتلة "ميج-29"

كتب أحمد عرفة

أكد النائب الأوكرانى أليكسى جونشارينكو، أن سلوفاكيا باشرت تسليم كييف 11 مقاتلة "ميج-29"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال النائب الأوكراني معلقا على مشاهد نشرها على قناته للمقاتلات أثناء تحليقها: هكذا تودع سلوفاكيا مقاتلاتها، تعرفوا على طيورنا، 11 طائرة.

وفى وقت سابق، وصل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إلى عاصمة التشيك براج للمشاركة فى اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وكتب كوليبا - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وفق ما أوردته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "التشيك تدعم أوكرانيا بقوة.. الأوكرانيون يقفون مع التشيك اليوم وسيتذكرون دائمًا دعمهم المخلص".

ويشارك دميترو كوليبا في الاجتماع الذي ستكون موضوعاته الرئيسية: قيود التأشيرة المفروضة للمواطنين الروس، والمجموعة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.