الهجرة الدولية: 6.9 مليون نازح داخلى فى أوكرانيا بسبب الحرب

كتبت : هند المغربي

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، أن عدد النازحين داخليا بسبب الحرب في أوكرانيا، ارتفع ليصل إلى 6.9 مليون شخص، وذلك حتى 23 أغسطس الجارى، مشيرة إلى أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا منذ يوليو الماضي في جنوب وشرق البلاد.

وقال رئيس بعثة المنظمة في أوكرانيا آن نجوين - في تقرير للمنظمة اليوم "إن الحرب لا تظهر أية بوادر على التراجع، كما أن النزوح الداخلي المطول يولد احتياجات ونقاط ضعف متزايدة"، مؤكدا أن الاحتياجات المتزايدة تتطلب المزيد من الالتزام والدعم من المنظمات الإنسانية، لافتا إلى أن المساعدة يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك أولئك الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف النازحين (44%) في سن العمل لا يكسبون حاليا أي أموال، موضحة أن ثلث هؤلاء أكدوا أن الراتب هو المصدر الأساسي لدخلهم بعد النزوح، بينما يعتمد 24% على دعم الدولة، موضحا أن الأسر المشردة لجأت إلى تدابير مثل خفض النفقات (70%)، بما في ذلك الغذاء في حين تحمل ثلثها ديونا جديدة.

وأفاد التقرير بأن الظروف المعيشية للنازحين داخليا مقلقة بشكل خاص مع اقتراب فصل الشتاء، لافتا إلى أن 22% من النازحين قالوا إن مساكنهم الحالية غير ملائمة لفصل الشتاء الأوكراني القاسي، وأن أكثر من الثلث غير قادرين على الانتقال إلى سكن مناسب بسبب نقص الأموال.. مبينا أن من بين النازحين الذين يعيشون في القرى (يقدر عددهم بمليوني شخص) لا يحصل 30% على الخدمات الطبية.