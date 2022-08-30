اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 06:56 م
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مقتدى الصدر يطالب السلطات العراقية بتعويض أسر ضحايا المظاهرات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 06:55 م
مقتدى الصدر يطالب السلطات العراقية بتعويض أسر ضحايا المظاهرات مقتدى الصدر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم مقتدى الصدر، التعازي لأهالي ضحايا المظاهرات التي اندلعت في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مطالبا السلطات بتقديم تعويض لهم.

وقال الصدر في بيان: أسأل الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا حيا كنت أم ميتا.

هذا وأعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلَّق وسط بغداد.

وذكر بيان للجنة: "شعبنا العراقي الأبي، عشائرنا العراقية الأصيلة، النخب والمثقفون والشعراء وأصوات الحق، جماهير الدفاع عن الدولة والمؤسسات، نُحيي صبركم وشجاعتكم وثباتكم في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية طيلة الأسابيع الماضية برغم كل التهديدات التي تعرضتم لها لاسيما خلال اليومين الماضيين".

وأضاف، أن "موقفكم الوطني الشجاع هذا يضاف إلى سجل مواقفكم المشرقة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا الى منازلكم سالمين غانمين وكونوا دوماً على أتمّ الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا".

وتابع البيان: شكراً لشعبنا الأبي، شكراً لقواتنا الأمنية وتعاونها الكبير، شكراً لأبطال أمن الحشد الشعبي الذين دفعوا بصدورهم الشر عن المعتصمين، شكراً لعشائرنا التي لبت نداء الوطن والدولة.. شكراً لكلِّ من لبَّى وحضر واعتصم ودعم لاسيما الأعزاء جماهير الحشد والمقاومة وإعلامهم الفذ".

 


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