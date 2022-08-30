اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مقتدى الصدر: أعتذر للشعب العراقى ..والعنف والقتل ليس بثورة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:50 م
مقتدى الصدر: أعتذر للشعب العراقى ..والعنف والقتل ليس بثورة مقتدى الصدر
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدر اعتذارا للشعب العراقي عن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، قائلا: "أعتذر للشعب العراقى لأنه المتضرر الوحيد لما يحدث .. فالقاتل والمقتول فى النار.

 

أعرب الصدر فى كلمة عن حزنه العميق لما آلت إليه الأحداث فى العراق.

 

وأضاف الصدر خلال كلمة له تعليقا على الأحداث الجارية فى العراق: "وطنى بعد ما كان أسيرا للفاسد هو الآن أسيرا للعنف والفساد.. كنت أمل أن يكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان والأيدى والقلوب الصافية المحبة لوطنها".

 

وشن الصدر هجوما لاذعا ضد الثورة معلقا بالقول: "بئست الثورة التى تحمل الهاون والسلاح .. العنف والقتل ليست ثورة، ولن أقول بعد ذلك أنها ثورة".

 

وقدم الصدر الشكر للقوات الأمنية على وقوفها على الحياد فى الأحداث الجارية، وأمهل أنصار التيار بالانسحاب فورا من محيط مجلس النواب خلال 60 دقيقة.

 

تابع: "على أنصار التيار الصدري الانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام، والتيار منضبط ومطيع وأبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال ساعة".


العراق

اخبار العراق

مظاهرات العراق

اشتباكات العراق



الموضوعات المتعلقة

الكويت: نتابع بقلق بالغ التطورات فى العراق.. ونؤكد دعمنا لاستقراره

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:26 م

مقتدى الصدر عن الأحداث الجارية فى العراق: القاتل والمقتول فى النار

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:10 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. العراق: سقوط 4 صواريخ فى مجمع سكنى بالمنطقة الخضراء.. انفجار قرب مبنى تخزين الوقود بمحطة زابوروجيا النووية.. روسيا: هزات أرضية تضرب مقاطعة إيركوتسك

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:00 م

العراق: القضاء يؤكد عدم النظر فى دعاوى حظر التجوال

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:18 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة