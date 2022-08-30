مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، 76 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط ونقلهم للفنادق للقضاء أجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسجيل إجراءات الدخول للركاب، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة.

من جانب أخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء 20 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 121 رحلة يستقبلها المطار على مدار الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.