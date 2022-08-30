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مستشار الرئيس للصحة: المسح الطبى المصرى نفذ بعقول وأياد مصرية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 07:27 م
مستشار الرئيس للصحة: المسح الطبى المصرى نفذ بعقول وأياد مصرية الدكتور محمد عوض تاج الدين
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر قامت بعمل مسح صحي بالداخل بنسبة 100%، بأياد وعقول مصرية خالصة.
 
أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن هناك تحسن في قضية تنظيم الأسرة وصحة الأسرة المصرية، وهناك مؤشرات جيدة بالنسبة لانخفاض نسبة الوفيات للمواليد، وكذلك انخفاض بحالات وفيات الحمل والولادة والأمراض.
 
وتابع عوض تاج الدين: "بالنسبة لوضع كورونا فهناك انخفاض في أعداد الإصابات والحالات التي تحتاج إلى دخول مستشفيات، بجانب انخفاض نسب الوفيات، وقد يكون هناك زيادة في الإصابات في الشتاء المقبل، لذلك لابد من استمرار الاحتياط والترقب لأى احتمالية رغم الأرقام الجيدة حاليا".

عوض تاج الدين

كورونا

اخبار التليفزيون

المسح الطبي

الوضع الصحى في مصر

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