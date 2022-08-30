مسئول بـ"FBI" يستقيل بعد الكشف عن عرقلته التحقيقات فى فساد هانتر بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

استقال أحد كبار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في المكتب الميداني بواشنطن من منصبه الأسبوع الماضي بعد أن واجه تدقيقًا شديدًا بشأن مزاعم بأنه ساعد في حماية هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن من التحقيقات الجنائية المتعلقة بالكمبيوتر المحمول الخاص به والمعاملات التجارية في الصين وأوكرانيا.

وقالت مصادر لصحيفة نيويورك بوست، إن تيموثي ثيبولت ، مساعد في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، أجبر على ترك العمل بعد اتهامه بالتحيز السياسي في تعامله مع التحقيقات المتعلقة بنجل بايدن.

وكان ثيبولت الذي قضي 25 عاما فى العمل الفيدرالي في إجازة بالفعل لمدة شهر بعد أن بدأ تشاك جراسلي العضو الجمهوري البارز في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ، في إثارة مخاوف بشأن مزاعم المبلغين عن المخالفات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أعاق التحقيق بشأن هانتر بايدن.

وفي رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر وراي في يوليو ، قال جراسلي إن ثيبولت ومحلل الاستخبارات الإشرافية في مكتب التحقيقات الفيدرالي برايان أوتين متورطان في "مخطط" "لتقويض المعلومات المهينة المرتبطة بهنتر بايدن من خلال التلميح الكاذب إلى أنها معلومات مضللة".

كما يُزعم أن ثيبولت حاول إخفاء الطريق الصحيح للتحقيق في جريمة هنتر بايدن المحتملة قبل شهر واحد على الأقل من انتخابات نوفمبر 2020 ، وفقًا لما ذكره جراسلي.

وكتب جراسلي: "يُزعم أن ثيبولت أمر بإغلاق الأمر دون تقديم سبب وجيه كما هو مطلوب من قِبل إرشادات مكتب التحقيقات الفيدرالى، وحاول لاحقًا وضع علامة غير صحيحة على الأمر في أنظمة مكتب التحقيقات الفيدرالي بحيث لا يمكن فتحه في المستقبل "

وجاءت الأحداث بعد كشف مارك زوكربيرج الأسبوع الماضي خلال لقاء إذاعي عبر الإنترنت، أن موقعه حظر بشكل مؤقت في أخبار المستخدمين تقرير مثير للجدل لصحيفة "نيويورك بوست"، يتناول جهاز الحاسوب المحمول الخاص بهانتر بايدن، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، تنفيذا لأوامر من مكتب المباحث الفيدرالية "إف بي آي".

وكان ذلك في نفس الشهر الذي بدأت فيه نيويورك بوست لأول مرة في الإبلاغ عن الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن ، والذي تضمن مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بمعاملاته التجارية المشبوهة في الخارج.