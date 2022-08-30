مدينة الحسنة بوسط سيناء تستقبل اليوم قافلة طبية للكشف وعلاج المواطنين مجانا

شمال سيناء - محمد حسين

تستقبل مدينة الحسنة بمناطق وسط سيناء اليوم الثلاثاء قافلة طبية لتقديم خدمات صحية مجانية للأهالى، وأعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة، أنه بالتعاون مع الإدارة الصحية بالحسنة، تصل قافلة طبية اليوم الثلاثاء الموافق 2022/8/30 بالوحدة الصحية بمدينة الحسنة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج للحالات المرضية بالمجان ليوم واحد.



تضم القافلة الدكتور يحى جلال، استشارى جراحة عامة، والدكتور باسم الغنيمى استشارى عظام، والدكتور مصطفى صبرى استشارى جهاز هضمى.



وتابع أنه على من يرغب الاستفادة من خدمات القافلة التوجه لمقر الوحدة الصحية بالحسنة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً



وقال سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن القافلة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين لافتا إلى أنه يتم تسهيل وتذليل أى عقبات تعوق عمل تلك القوافل بهدف تقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين بمركز ومدينة الحسنة.