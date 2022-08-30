مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية قلندول بمركز ملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية قلندول بمركز ملوي على مدار يومين متتاليين والتى بدات من أمس 29 وتستمر حتى اليوم 30 من أغسطس الجارى ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة ، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .