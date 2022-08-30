اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية قلندول بمركز ملوى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:00 ص
مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية قلندول بمركز ملوى قافلة طبية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم  قافلة طبية علاجية في قرية قلندول بمركز ملوي على مدار يومين متتاليين والتى بدات من أمس 29 وتستمر حتى اليوم 30 من أغسطس الجارى ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة ، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان. 
 
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .
 

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