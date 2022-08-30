محافظ كفر الشيخ يتفقد توسعة الطرق وإقامة سور على ترعة الشكرية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة طرق وإنشاء محاور جديدة، للقضاء على التكدس المرورى والزحام، بشرق وغرب العاصمة، يأتى ذلك ضمن خطة التطوير التى تشهدها مدن المحافظة من أعمال توسعة الشوارع وأعمال الرصف، وإنشاء محاور جديدة.

تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بطريق أبو عمر الجديد للربط بين رافد الطريق الدولى " كفر الشيخ طنطا" برافد الطريق الدولي" كفر الشيخ المحلة"، والأعمال الجارية بطريق الموقف الجديد من ناحية ميدان الملك عبدالله، من أعمال توسعة ورصف الطريق، كما يتابع الأعمال الجارية لإنشاء الكوبريين الجديدين على ترعة ميت يزيد، للقضاء على التكدس المروري.

كما تفقد الأعمال الجارية بتوسعة طريق امتداد صبرى القاضى المار بسوق الجملة والإسكان الجديد، اتجاها لسخا، وانشاء سور على ترعة الشكرية وانشاء مقاعد، لتكون متنفساً للمواطنين.

تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة" طريق الصوالحة"، مدخل المحافظة من ناحية المحلة والحامول وبيلا، ليكون حارة واحدة للسيارات القادمة من شارع عبد الهادى راضى، من مدينة كفر الشيخ، مروراً بكوبرى الصوالحة، والمتجهة للكوبرى الأزرق، والمحلة والحامول وبيلا وقرى مركز كفر الشيخ، وقرى بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووجه بسرعة الانتهاء من توسعة الطريق، لبدء أعمال الرصف، وتحويل طريق أبو الطيب لاتجاه واحد للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، والمتجهين لمدينة كفر الشيخ.



اقامة مقاعد وسور على ترعة الشكرية



الاعمال بطريق الجامعة



انشاء سور على ترعة الشكرية



تفقد الطرق بكفر الشيخ وتوسعتها



توسعة الطرق بكفر الشيخ



توسعة الطرق



توسعة طريق ابو عمر للربط بين رافدي الطريق الدولي



توسعة طريق ابو عمر



توسعة طريق سخا



شاء المقاعد