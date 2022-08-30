محافظ قنا يترأس أعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لليوم الثاني علي التوالي اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها الحكومة المصرية، في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ و الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة و مراعاة حقوق الأجيال القادمة و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث استعرض محافظ قنا خلال الإجتماع عدد من المشروعات المشاركة فى المبادرة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد نصر مدير إدارة البيئة والمتقدمين بالمشروعات المقترحة.

وقال محافظ قنا، إن اللجنة وافقت على اختيار 6 مشروعات من إجمالى المشروعات المتقدمة، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى عرض تعريفى حول أحد المشروعات الستة يوضح اسم المشروع، ومكوناته وأهميته وأهدافه ، داعيا أصحاب المشروعات الأخرى إلى سرعة إعداد عرض مختصر لكل مشروع، كما وجه بتسجيل المشروعات على الموقع الرسمى للمبادرة.

وأضاف الداودى، أن المبادرة حددت 6 فئات للمشروعات هى ( فئة المشروعات كبيرة الحجم ، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، لافتا إلى أنه سيتم تقييم المشروعات المتقدمة من قِبل لجنة التحكيم المسئولة عن تقييم كافة المشروعات على مستوى الجمهورية وفقاً للمعايير المُعلنة، على أن يتم إختيار 3 مشروعات من كل فئة بإجمالي 18 مشروع على مستوى الجمهورية وتعرض المشروعات الفائزة خلال قمة مؤتمر الأطراف COP27 المزمع عقده في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.