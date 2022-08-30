محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد يلتقون 138 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكواهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة 138 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

واستمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.