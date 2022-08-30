محافظ بنى سويف يزور مقر مديرية الإسكان لمتابعة منظومة العمل ومشروعات القطاع

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، زياراته الميدانية لمقار المديريات والمنشآت الخدمية للوقوف على منظومة العمل داخل هذه المنشآت الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومستوى أداء الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، والوقوف عن قرب عن المعوقات سواء الإدارية أو الفنية التي قد تعرقل الجهود التنفيذية الخاصة بخطط الدولة التي يترجمها الجهاز التنفيذي بالمحافظة لجهود تنفيذية وإدارية لتنفيذها في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، وذلك ضمن برنامج ميداني موسع سوف يشمل كافة المقرات الإدارية والخدمية.

وبعدما أن بدأ محافظ بني سويف في تنفيذ برنامج ميداني نوعي خلال الأيام والأسابيع الماضية من خلال زيارات لمقرات الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومقرات المناطق الصناعية ومديريتي الصحة والطرق،قام اليوم بزيارة مقر مديرية الإسكان،حيث عقد اجتماعا بمدير عام المديرية المهندس أحمد رمزي ،بجانب حضور عدد من قيادات المديرية المعنيين:مدير التخطيط والمتابعة بالمديرية المهندس خالد حسب النبي،ومدير المكتب الفني المهندسة رشا شيبة الحمد، ومدير العقود أنور حميدة، والمدير التنفيذي المهندس حسين دسوقي، وفي حضور رئيس مدينة بني سويف الأستاذ هاني الجويلي.

ناقش محافظ بنى سويف، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمديرية الإسكان للعام المالي 2021/2022،والتي تشمل عدداً من الأعمال الخاصة بالبنية التحتيةوالمرافق،منها :توصيل الكهرباء لمواقع الاسكان الاجتماعي الجديدة،وبعض المشروعات الخاصة بمواقع الإسكان الاجتماعي تمهيدا لتسليمها،وتنسيق موقع عمارات ونا القس، وأعمال رد الشيء لأصله المتعلقة ببعض الجهات التنفيذية الأخرى بالمشروعات المشتركة،بجانب أعمال انشاءات وحدات ومنشآت خدمية ،مثل :مبنى سويقة سمسطا، وحدة شئون النويرة، ووحدة إطفاء بدهل،مبنى وسور مرور سمسطا،وبعض مراكز الشباب لصالح مديرية الشباب والرياضة،وتطوير مبنى العيادات الخارجية والكلى السلبي بمستشفى الفشن المركزي، وتطوير مقر الأمومة والطفولة بعمارة الرصد البيئي ببني سويف، وترميم مجمع طبي أبو صير الملق بالواسطى، ومقر الحماية المدني بمينى الإغاثة شرق النيل.

شدد محافظ بني سويف على تسريع وتيرة الأعمال في بعض المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي وعدد من المنشآت الخدمية التي يوجد بها نسب تنفيذ منخفضة،مستوضحا من المسئولين عن أسباب انخفاض نسب التنفيذ والحلول والبدائل المناسبة المنفذة حيالها ، مؤكدا على ضرورة عدم التراخي في التعامل مع أية المعوقات التي تواجه الأعمال أثناء التنفيذ أو الاجراءات التي تسبق البدء في تنفيذ المشروعات.

وكلف محافظ بنى سويف، مدير عام المديرية بإعداد تقرير شهري باستمرار، على أن يحتوي بيانات عن نسب ومعدلات وتنفيذ المشروعات والمعوقات التي تواجه الأعمال وتتطلب تدخل من وزارات أو هيئات أو جهات حكومية أخرى لسرعة التعامل معها من خلال التواصل المباشر أو المخاطبات الرسمية لإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة.