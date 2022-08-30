محافظ المنوفية يزف بشرى سارة لأهالى مركز الشهداء.. تعرف عليها

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة البدء في تنفيذ الأعمال التمهيدية لرصف وتطوير ورفع كفاءة طريق 16 مزلقانا فى "العراقية – سيدي صالح – زاوية الناعورة – كفر دنشواي – جزيرة الحجر" وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى لمنطقة وسط الدلتا، والمهندسة شيماء عامر مدير عام إدارة المشروعات بالهيئة، والمهندس محمد شاهين مسئول هيئة الطرق فرع المنوفية، وطارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري لمنطقة وسط الدلتا، أنه تم استلام طريق 16 تمهيداً للبدء في تنفيذ الأعمال التحضيرية لرصف ورفع كفاءة الطريق بطول 23 كم وبتكلفة 120 مليون جنيه، وتتضمن الأعمال رصف وتوسعة وإنارة الطريق وتبطين ترع.

وخلال اللقاء قام محافظ المنوفية باتصال هاتفي بمسئولي شركة غاز مصر والإدارة المركزية للري والموارد المائية بسرعة تلافي كافة معوقات العمل بالطريق ونهو كافة أعمال المرافق خلال شهر تمهيداً للانتهاء من رصف الطريق ورفع كفاءته بنهاية العام الحالي ، كونه طريق حيوي وهام يربط بين مركزي الشهداء وتلا وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية وتقديم أفضل الخدمات لأهالي مركز الشهداء ، مشدداً علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لنهو جميع أعمال التطوير المقررة بالطريق وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكد محافظ المنوفية أن المشروع القومي "حياة كريمة" يستهدف تطوير البنية التحتية بكافة القطاعات الخدمية ولا سيما قطاع الطرق كونه أحد المحاور الإستراتيجية الهامة لتحقيق التنمية المستدامة بقرى الريف المصرى.