مجلس جامعة الزقازيق يناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري رقم ( 555 ) لشهر أغسطس، برئاسة الدكتور عاطف حسين، القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس عادل فيكتور القائم بأعمال أمين عام الجامعة ، وعمداء ووكلاء الكليات .



ناقش المجلس كافة الاستعدادات التي تقوم بها كليات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وتطوير البنية الأساسية وتوفير المواد التعليمية ، واستعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب مع توفير كافة الخدمات اللازمة، وترتيبات استقبال الطلاب الجدد المقبولين من التنسيق وترتيبات إجراء الكشف الطبي.



ووجه الدكتور عاطف حسين الشكر نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين والعاملين بالجامعة على سرعة إعلان نتائج العام الدراسي الماضى، وضرورة الانتهاء من إعداد الخطط الدراسية وصيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية للعام الجامعى القادم 2022/2023 م ، مؤكداً على أهمية إعداد خطة الأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها. ، من خلال تبني واكتشاف المواهب الطلابية، وحل المشاكل التي تواجههم، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب.



وهنأ رئيس الجامعة الدكتور وليد عبد الفتاح بتعيينه قائماً بأعمال عميد كلية الطب البشري بفاقوس، والدكتوره نشوي محمود قائماً بأعمال عميد كلية التربية الرياضية للبنات ، الدكتورة عبير عبد العزيز قائماً بأعمال عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان ، المهندس عادل فيكتور أمين عام للجامعة، لمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكلاء كليتى علوم ذوى الإعاقة والتأهيل والتكنولوجيا والتنمية.، متمنياً لهم التوفيق والسداد.



وقدم مجلس الجامعة العزاء والمواساة فى وفاة الدكتور عبد الحميد هارون بكلية الطب البشري، الدكتورة أمنية محمد بخيت بكلية الطب البشري، الدكتور محمد محروس مجاهد بكلية طب بيطري، الدكتور السيد محسوب بكلية العلوم.