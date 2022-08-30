مبادرة حياة كريمة تسلم 4 مراكز شباب وزيادة المساحات الخضراء بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

سلمت مبادرة حياة كريمة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ 4 مراكز شباب، من بينهم انشاء جديد لمركزين، واحلال وتجديد لمركزين أخرين، الإنشاء الجديد ، ل "مركزي السكري، وخان الجني" شمل بناء مقر اداري، ملعب كرة قدم، سور لمركزي الشباب، ورفع كفاءة مركز شباب خليج بحرى، و إحلال وتجديد ملعب مركز شباب برج مغيزل، وتميزت المراكز بزيادة المساحات الخضراء بها وزراعة الاشجار، ضمن المبادرة الرئاسية بمطوبس، بحضور استشاري دار الهندسة من رئاسة مجلس الوزراء، جهاز تعمير الساحل الشمالي، مديرية الشباب والرياضة . وإدارة شباب مطوبس .

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى مركز مطوبس تشمل كافة القطاعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، الذي يطبق بالمحافظة على عدة مراحل، و المرحلة الأولى منها بقرى مطوبس بتكلفة تزيد عن 7 مليارات ونصف جنيه لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين متضمنة 19 مشروعاً بالشباب والرياضة.

أوضح عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم إدراج 19 مشروعاً ضمن مبادرة حياة كريمة بإدارة شباب مطوبس، وتتمثل فى إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار" خان الجنى، الروضة، السكري، ابيانة، الفتح، الغنايم "، ورفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار و ملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة، ضمن خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات الرياضية بكل قرى مصر و تقديم البرامج والفعاليات المتنوعة من خلال مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تتضمن رفع كفاءة كل من مركز شباب خليج بحـرى والملعب الخماسي، و السور، ومركز معدية مهــدي، وخليج قبــلي، وبنــى بكار والملعب، ومركز شباب القني، و انشاء ملعب خماسي، والملعب الخماسي ببرج مغيزل، ومنيـــة المرشد، والجزيرة الخضراء "ملعب خماسي" وانشاء ملعب خماسي و سور بمركز شباب برمبال.