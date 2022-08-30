ماكرون يدعو مجلس الدفاع الفرنسي للاجتماع لبحث تداعيات قطع روسيا للغاز عن بلاده

كتب أحمد عرفة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع الفرنسي للاجتماع لبحث تداعيات قطع روسيا للغاز عن بلاده، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستعلق بالكامل شحناتها من الغاز لإنجي الفرنسية اعتبارا من الخميس المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، أن عدد النازحين داخليا بسبب الحرب في أوكرانيا، ارتفع ليصل إلى 6.9 مليون شخص، وذلك حتى 23 أغسطس الجارى، مشيرة إلى أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا منذ يوليو الماضي في جنوب وشرق البلاد.

وقال رئيس بعثة المنظمة في أوكرانيا آن نجوين - في تقرير للمنظمة اليوم "إن الحرب لا تظهر أية بوادر على التراجع، كما أن النزوح الداخلي المطول يولد احتياجات ونقاط ضعف متزايدة"، مؤكدا أن الاحتياجات المتزايدة تتطلب المزيد من الالتزام والدعم من المنظمات الإنسانية، لافتا إلى أن المساعدة يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك أولئك الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.