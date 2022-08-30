لو بتعانى من قصور الغدة الدرقية.. اعرف كيفية إدارة وزنك

كتبت إيناس البنا

بالنسبة لبعض الناس فإن زيادة الوزن قد تحدث عندما لا يتبعون حمية أو توقفوا عن التدريبات، وقد تؤدى الكميات العالية من السعرات الحرارية إلى زيادة وزنك، ومع ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل قصور الغدة الدرقية، قد تحدث زيادة فى الوزن حتى إذا كانوا يمارسون الرياضة بانتظام ويتبعون نظامًا غذائيًا صارمًا.

إحدى هذه الحالات الصحية وفقا لموقع healthline هى قصور الغدة الدرقية، حيث إن الغدة الدرقية لا تفرز ما يكفى من الهرمونات التى تقلل فى النهاية من التمثيل الغذائى فى الجسم وتزيد الوزن.

وإذا كانت الحالة شديدة جدًا فمن المحتمل أن تكتسب المزيد من الوزن وإذا كانت أقل حدة فمن المرجح أن تكون زيادة الوزن أقل، وقد لا يكون من السهل التحكم فى وزنك عندما تعانى من قصور الغدة الدرقية، فإليك بعض الطرق التى يمكنك اتباعها والتى يمكن أن تساعدك فى إدارة وزنك.

اتبع نظامًا غذائيًا جديدًا

قد تكون هذه إحدى الطرق التى يمكنك من خلالها إدارة وزن جسمك، اتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا بالكربوهيدرات، وهذا لا يعنى أنك تقلل تمامًا من الكربوهيدرات لأن جسمك سيبدأ فى تخزينها مما قد يؤدى فى النهاية إلى زيادة الوزن، استهلك جزءًا معينًا فقط من الكربوهيدرات وسيساعدك ذلك.

ممارسة الرياضة

لفقدان الوزن، من المهم بجانب اتباع نظام غذائى ممارسة الرياضة أيضًا، فعند ممارسة الرياضة، يحرق جسمك السعرات الحرارية ما يساعد فى إنقاص الوزن، فكلما مارست التمرين زادت فرص فقدان الوزن أيضًا.

وقف زيادة الوزن

عندما لا تعمل الغدة الدرقية ولا يمكنها إفراز الهرمون، فمن المرجح أن يصف لك طبيبك دواءً لزيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية، مع ذلك يزداد التمثيل الغذائى أيضًا ويساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.