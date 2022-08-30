لطلاب التنسيق.. تفاصيل البرنامج الأمريكى فى إدارة الأعمال بتجارة عين شمس

كشفت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن تفاصيل ومميزات البرنامج الأمريكى فى إدارة الأعمال بالتعاون مع كلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين، للعام الجامعى 2022 - 2023.

خريج هذا البرنامج يحصل على ثلاث شهادات أحدهم من عين شمس وأخرى من جامعة كين من نيوجرسى فى الولايات المتحدة، وشهادة ثالثة من جامعة أوشن فى نيوجرسى أيضا.

برنامج التعاون بين كلية التجارة جامعة عين شمس وجامعة كيين وكلية أوشن الأمريكيتين، يدرس الطالب بالبرنامج أربع سنوات دراسية، يبدأ الطالب دراسة مقررات كلية أوشن منذ بداية دخوله البرنامج وحتى انتهائه من المستوى الثانى، ويبدأ الطالب دراسة مقررات جامعة كيين فى الفصل الصيفى من المستوى الثالث وحتى الرابع.

ويمنح البرنامج ثلاث درجات علمية، والتخصصات المتاحة فى البرنامج: المحاسبة Accounting، وإدارة الأعمال Business Adminstration.



والدرجات العلمية التى يحصل عليها الطالب خريج هذا البرنامج تتمثل فى:

- Associate Degree from Ocean

County College

- بكالوريوس التجارة بنظام إتفاقية الشراكة ( عين شمس - كيين - أوشن ) من كلية التجارة - جامعة عين شمس.

- Bachelor's degree from Kean University