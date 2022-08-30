اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب التنسيق.. تفاصيل البرنامج الأمريكى فى إدارة الأعمال بتجارة عين شمس

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:36 م
لطلاب التنسيق.. تفاصيل البرنامج الأمريكى فى إدارة الأعمال بتجارة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن تفاصيل ومميزات البرنامج الأمريكى فى إدارة الأعمال بالتعاون مع كلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين، للعام الجامعى 2022 - 2023.

 

خريج هذا البرنامج يحصل على ثلاث شهادات أحدهم من عين شمس وأخرى من جامعة كين من نيوجرسى فى الولايات المتحدة، وشهادة ثالثة من جامعة أوشن فى نيوجرسى أيضا. 

 

برنامج التعاون بين كلية التجارة جامعة عين شمس وجامعة كيين وكلية أوشن الأمريكيتين، يدرس الطالب بالبرنامج أربع سنوات دراسية، يبدأ الطالب دراسة مقررات كلية أوشن منذ بداية دخوله البرنامج وحتى انتهائه من المستوى الثانى، ويبدأ الطالب دراسة مقررات جامعة كيين فى الفصل الصيفى من المستوى الثالث وحتى الرابع.

 

ويمنح البرنامج ثلاث درجات علمية، والتخصصات المتاحة فى البرنامج: المحاسبة Accounting، وإدارة الأعمال Business Adminstration. 


والدرجات العلمية التى يحصل عليها الطالب خريج هذا البرنامج تتمثل فى:

- Associate Degree from Ocean

 County College 

 - بكالوريوس التجارة بنظام إتفاقية الشراكة ( عين شمس - كيين - أوشن ) من كلية التجارة - جامعة عين شمس. 

- Bachelor's degree from Kean University

 


جامعه عين شمس

عين شمس

كليه التجاره

تجاره عين شمس

جامعه كيين

برامج الساعات المعتمدة

التنسيق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة