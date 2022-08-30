لدغة ثعبان تتسبب في وفاة سيدة وإصابة أخرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقت سيدة مصرعها، وأصيبت مسنة، بلدغة ثعبان، بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، وجرى نقلهما إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى العام، إلا أنها توفيت الاولى بعد ساعات متأثرة بإصابتها، وتم حجز الثانية بعناية المستشفى عقب تقديم الإسعافات اللازمة لها.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، وإشارة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول "هناء. ح.ر" 30 سنة، من قرية كفر دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ، مصابة بجرح عميق نتيجة لدغة ثعبان، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة، وإجراء الإسعافات المطلوبة لها، إلا أنها توفيت بعد عدة ساعات من إصابتها، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

كما استقبلت "رؤيات محمد السيد الجزار" ، 62 سنة، مصابة بجرح عميق نتيجة لدغة ثعبان، من نفس القرية، وتم نقلها بعناية مستشفى كفر الشيخ العام، بعد تلقي الاسعافات اللازمة.