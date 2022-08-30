اليوم السابع
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كيف تؤثر اللحوم الحمراء على مرضى الكوليسترول؟

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:00 ص
كيف تؤثر اللحوم الحمراء على مرضى الكوليسترول؟ اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول
كتبت إيناس البنا

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بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع الدهون يمكن أن يكون أمرًا شاقًا لأنه غالبًا ما يتم الاكتشاف بعد فترة طويلة من خروج الأمور عن السيطرة إلا إذا ذهب للشخص لإجراء فحوصات طبية منتظمة.

من ناحية أخرى ، يقول الأطباء إن الحد من تناول الكحول والإقلاع عن التدخين والامتناع عن تناول الدهون المشبعة والمتحولة يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول،  لكن في كثير من الأحيان، يتساءل الناس عما إذا كان تناول الطعام آمنًا أم لالحم أحمر.

كيف تؤثر اللحوم الحمراء على مرضى الكوليسترول؟

وفقا لموقع " healthsite"، يعتقد الكثيرون أن تناول اللحوم الحمراء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم - ومع ذلك ، يقول الخبراء إن ذلك يعتمد على حجم الحصة والقطع والأطعمة المقترنة بها، لذلك ، فإن أنماط الإفراط في تناول الطعام هي التي تصنع الفارق.

كيف تأكل اللحوم الحمراء لارتفاع الكوليسترول؟

لطالما احتفظت اللحوم الحمراء بمؤثرات سيئة على صحة القلب، ويرجع ذلك إلى محتوى الدهون المشبعة في الطعام، ومع ذلك، تظهر الأبحاث أنه ليس كل السكان الذين يتناولون لحوم الأبقار يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فهناك عدد قليل من التخفيضات الأقل دهونًا مع دهون مشبعة أقل.

وفقًا للخبراء، فإن مزجه مع الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة الدهون في الدم.

قيمت الدراسة أيضًا إدراج لحم بقر في حمية البحر الأبيض المتوسط- 42٪ كربوهيدرات ، 17٪ بروتينات ، 41٪ دهون ، 8٪ دهون مشبعة. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة إلى زيادة مستويات LDL - لذلك يوصى بكميات محدودة.


اللحوم الحمراء ومرضى الكوليسترول

اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول

التحكم في مستويات الكوليسترول



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