كلية العلاج الطبيعي بقنا تحدد موعد التقديم والكشف الطبي للطلاب الجدد

قنا صابر سعيد

أعلنت كلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي، عن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية للطلاب الجديد مع منتصف الشهر القادم.

وأوضحت الكلية، أن الأوراق المطلوبة هي " شهادة الثانوية العامة الأصل وصورة، شهادة الميلاد أصل وصورة، 2 صورة بطاقة الرقم القومي، صورة بطاقة ولي الأمر، 2 بطاقة ترشيح، 6 صورة شخصية، نموذج 2 جند للذكور، شهادة الميلاد بها الرقم الثلاثي أو البطاقة العسكرية 6 جند، ملف تقديم يطلب من مركز الطباعة بجوار الفندق، استثمارة الكشف الطبي، استمارة الاختبارالشخصي، طلب الالتحاق، ايصال سداد " الدفع عن طريق الفيزا"



وأشارت الكلية، إلي أنه سيتم التقديم بالكلية والكشف الطبي يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، كما تحدد التقديم لكلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية بجنوب الوادي يوم الخميس 13 أكتوبر.



