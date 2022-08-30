غرق طفل سقط فى ترعة ميت يزيد بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات حتفه بعدما اختل توازنه وسقط فى مياه ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية صفط تراب مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بورود بلاغا لشرطة النجدة بغرق طفل في ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية صفط تراب.

وانتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتبين أن الطفل "م.س" 10 سنوات سقط في المياه أثناء اللعب وهو في طريق عودته للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتبحث قوات الانقاذ النهري عن الجثة لانتشالها.