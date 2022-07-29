أعراض سرطان البنكرياس.. أبرزها ألم في البطن يمتد إلى ظهرك

كتبت نهير عبد النبى

سرطان البنكرياس واحد من أنواع الامراض السرطانية التى قد يتعرض لها البعض مما يؤثر على الحالية الصحية للمريض نادرًا ما يتم اكتشاف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة عندما يكون أكثر قابلية للشفاء، و هذا لأنه غالبًا لا يسبب أعراضًا إلا بعد انتشاره إلى أعضاء أخرى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يتم اختيار خيارات علاج سرطان البنكرياس بناءً على مدى انتشار السرطان، و قد تشمل الخيارات الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو مزيجًا من هذه الخيارات.



ومن اعراض سرطان البنكرياس ما يلى:

-ألم في البطن يمتد إلى ظهرك

-فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود

-اصفرار بشرتك وبياض عينيك (اليرقان)

-براز فاتح اللون

-بول داكن اللون

-حكة في الجلد

-جلطات الدم

-إعياء شديد

أسباب سرطان البنكرياس غير واضحة، حيث حدد الأطباء بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان ، بما في ذلك التدخين ووجود بعض الطفرات الجينية الموروثة.

حيث يحدث سرطان البنكرياس عندما تطور خلايا البنكرياس تغيرات (طفرات) في حمضها النووي، و يحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب أن تفعله، و تخبر هذه الطفرات الخلايا أن تنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه وأن تستمر في العيش بعد موت الخلايا الطبيعية، ويمكن أن تشكل هذه الخلايا المتراكمة ورمًا، و عندما تترك دون علاج ، يمكن أن تنتشر خلايا سرطان البنكرياس إلى الأعضاء والأوعية الدموية القريبة وإلى أجزاء بعيدة من الجسم.

يبدأ معظم سرطان البنكرياس في الخلايا التي تبطن قنوات البنكرياس، ويسمى هذا النوع من السرطان بالسرطان الغدي للبنكرياس أو سرطان البنكرياس الخارجي في حالات أقل ، يمكن أن يتشكل السرطان في الخلايا المنتجة للهرمونات أو خلايا الغدد الصم العصبية في البنكرياس، و تسمى هذه الأنواع من السرطانات أورام الغدد الصماء البنكرياسية أو أورام الخلايا الجزيرية أو سرطان الغدد الصماء البنكرياس.