شركة مياه الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون للتحول الرقمى

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت شركة مياه الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من الدكتور أمير حجاب، رئيس القطاع التجاري، بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة لتوفير عدد من أجهزة Handheld المتطورة، والتي تتيح خدمات التحصيل والتقسيط للعملاء، بالإضافة إلى تسجيل القراءات للمشتركين وشحن رصيد للعدادات المسبقة الدفع والعديد من الخدمات الأخرى.

كما أنها تتيح للمحصل تصوير كافة المخالفات على الطبيعة والتعدي على شبكات الشركة، كما تتيح تسجيل شكاوي ومقترحات المواطنين مما يساهم فى عملية تلقي الشكاوي بشكل أسرع والعمل على حلها فى أسرع وقت.

يأتى ذلك في ضوء العمل ضمن توجهات الدولة في تطبيق سياسة التحول الرقمي وإستخدام التكنولوجيا، وحرصًا على تسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم إهدار الجهد والوقت والتى تحفظ كرامة المواطن وأصول الدولة وتتيح حياة أفضل للمواطنين.