اليوم السابع
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سلك الدش يتسبب في مصرع طالب جامعي بالهرم

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:06 م
سلك الدش يتسبب في مصرع طالب جامعي بالهرم إسعاف _أرشيفية
بهجت أبو ضيف

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لقى طالب جامعي مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق السادس في الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطالب اختل توازنه خلال جذبه سلك الدش الخاص بإحدى الشقق في عقار ملك والده، مما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بمصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من الطابق السادس بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وبسؤال والده ذكر أنه توجه بصحبة ابنه " طالب جامعي"، لمعاينة شقة بالعقار ملكه، تم اخلاءها من السكان، وخلال جذب ابنه سلك الدش، اختل توازنه وسقط من الطابق السادس مفارقا الحياة. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مصرع طالب

سقوط طالب من عقار

قسم الهرم

امن الجيزة



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