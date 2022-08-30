وقال مجلس السيادة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس المجلس سوف يجري، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون المشترك.