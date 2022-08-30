توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى رئيس الدورة الحالية لمنظمة "الإيقاد" الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى جوبا، بجمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، للمشاركة فى تخريج القوات المشتركة المدمجة والتى نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان الموقعة بالخرطوم.
وقال مجلس السيادة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس المجلس سوف يجري، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون المشترك.
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