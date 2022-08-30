رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير العدل المستشار عمر مروان بمناسبة نهاية مدته

كتب عبد الله محمود

استقبل المستشار عزت أبو زيد -رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث قام المستشار عمر مروان وزير العدل، بتقديم التهنئة للمستشار عزت أبو زيد، بمناسبة قرب اكتمال نهاية أغسطس الجارى، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المثمرة والتطوير الشامل لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية على كافة الأصعدة، متمنيًا له دوام التوفيق وموفور الصحة.

ومن جانبه أكد المستشار عزت أبو زيد، على بالغ التقدير وعميق الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، لكل الدعم اللامحدود الذي قدمه ويقدمه للنيابة الإدارية، والذي كان له بالغ الأثر في تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية واستحداث مقرات لها على مستوى الجمهورية وتدريب وصقل مهارات أعضاء النيابة لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة المقدس.

وفي نهاية اللقاء قام كلٍ من المستشار عمر مروان، وزير العدل، و المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.