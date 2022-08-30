حى المقطم يرصد حالات بناء مخالف وينتهى من إصلاح ماسورتى مياه

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر حملة رصد من خلالها مخالفات بناء و تم إيقاف أعمال مخالفة بالقطعة رقم 5114 و مصادرة المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما شنت الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع ادارة الاعلانات بالحي حملة لازالة الاعلانات المخالفة و منتهية التصاريح بنطاق الحي من خلال رفع الاعلانات من اعمدة الانارة و الاستاندات و ايداعها بمخزن الحى .

وفي اطار الاستجابة الفورية لكافة البلاغات والمستجدات على ارض الواقع قامت الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى بإصلاح ماسورة مياه خلف سوبر ماركت بشارع الجامعة الحديثه وذلك فور التبليغ كما تم إصلاح ماسورة مياه امام العقار رقم 4 عباد الرحمن وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح.

وتستمر احياء المنطقة الجنوبية فى شن الحملات المكثفة والعمل على مدار اليوم تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فى هذا الشان للارتقاء بجميع شوارع وميادين احياء المنطقة وتطبيق القانون ورصد كافة اشكال التعديات و المخالفات الى جانب العمل على تحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.